Review
Published on 09 Apr 2026
The genetic code as an operational a priori: xenobiology and the rewriting of life’s grammar
in Protein and RNA Engineering
Frontiers in Synthetic Biology
doi 10.3389/fsybi.2026.1760385
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Review
Published on 09 Apr 2026
in Protein and RNA Engineering
Review
Published on 19 Nov 2025
in Protein and RNA Engineering
Correction
Published on 04 Jun 2024
in Protein and RNA Engineering
Mini Review
Published on 12 Apr 2024
in Protein and RNA Engineering
General Commentary
Published on 08 Mar 2024
in Protein and RNA Engineering
Original Research
Published on 16 Jan 2024
in Protein and RNA Engineering
Original Research
Published on 24 Aug 2023
in Protein and RNA Engineering