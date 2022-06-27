yoram vodovotz
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Systems Biology
Larner College of Medicine, University of Vermont
Burlington, United States
Specialty Chief Editor
Translational Systems Biology and In Silico Trials
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Specialty Chief Editor
Translational Systems Biology and In Silico Trials
Feinstein Institute for Medical Research
New York, United States
Specialty Chief Editor
Integrative Systems Neuroscience
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Specialty Chief Editor
Systems and Synthetic Immunology
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Integrative Systems Microbiology
Institute for Systems Biology (ISB)
Seattle, United States
Specialty Chief Editor
Systems Concepts, Theory and Policy in Biology and Medicine
Duquesne University
Pittsburgh, United States
Specialty Chief Editor
Systems Concepts, Theory and Policy in Biology and Medicine
University of Virginia
Charlottesville, United States
Specialty Chief Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
Wageningen University and Research
Wageningen, Netherlands
Specialty Chief Editor
Data and Model Integration
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Specialty Chief Editor
Systems and Synthetic Immunology
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Integrative Genetics and Genomics
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Specialty Chief Editor
Integrative Systems Ecology, Evolution and Plant Science
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Data and Model Integration
Qassim University
Buraidah, Saudi Arabia
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology