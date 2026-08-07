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Original Research

Published on 09 Jan 2026

Metagenomics enables the first detection of Trypanosoma sp. in Streblidae (Diptera: Hippoboscoidea) parasitizing bats in São Paulo, Brazil

in Integrative Genetics and Genomics

  • Roberta Marcatti
  • Lucas Augusto Moysés Franco
  • Esmenia Coelho Rocha
  • Marcello Schiavo Nardi
  • Juliana Laurito Summa
  • Eric Thal Brambilla Cordeiro da Silva
  • Adriana Ruckert da Rosa
  • Débora Cardoso de Oliveira
  • Gustavo Graciolli
  • Ester Cerdeira Sabino
Frontiers in Systems Biology
doi 10.3389/fsysb.2025.1721019
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