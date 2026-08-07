Frontiers in Systems Biology

Original Research
Published on 07 Aug 2026
Functional phosphoproteomic analysis of SMG1 in nonsense-mediated mRNA decay and DNA damage repair in cancer
in Integrative Genetics and Genomics
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Review
Published on 31 Jul 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Review
Accepted on 24 Jul 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Review
Accepted on 19 Jun 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Accepted on 27 May 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 22 May 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 20 May 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 09 Jan 2026
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 03 Dec 2025
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 30 Jul 2025
in Integrative Genetics and Genomics
Methods
Published on 18 Nov 2024
in Integrative Genetics and Genomics
Mini Review
Published on 13 Nov 2024
in Integrative Genetics and Genomics
Mini Review
Published on 03 Jun 2024
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 25 Apr 2024
in Integrative Genetics and Genomics
Methods
Published on 21 Mar 2024
in Integrative Genetics and Genomics
Original Research
Published on 08 Aug 2023
in Integrative Genetics and Genomics