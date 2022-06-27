rongling wu
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Integrative Genetics and Genomics
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
Beijing, China
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Simon Fraser University
Burnaby, Canada
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Shandong First Medical University
Tai'an, China
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University
Maastricht, Netherlands
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Jiangxi Agricultural University
Nanchang, China
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Michigan State University
East Lansing, United States
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine, The University of Queensland
St Lucia, Australia
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Vanderbilt Genetics Institute, Vanderbilt University Medical Center
Nashville, United States
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics
Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, University of Heidelberg
Mannheim, Germany
Associate Editor
Integrative Genetics and Genomics