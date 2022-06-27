umer zeeshan ijaz
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Integrative Systems Microbiology
Qassim University
Buraidah, Saudi Arabia
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Chongqing University
Chongqing, China
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence, Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), CSIC-UV
Valencia, Spain
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
P. D. Patel Institute of Applied Sciences, Charotar University of Science and Technology
Changa, India
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Anhui Agricultural University
Hefei, China
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Innovation Centre of the Yangtze River Delta, Zhejiang University
Jiashan, China
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Hanbat National University
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Parul University
Waghodia, India
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Ningbo University
Ningbo, China
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
National Institute of Technology, Durgapur
Durgapur, India
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology
University of Science and Technology Beijing
Beijing, China
Associate Editor
Integrative Systems Microbiology