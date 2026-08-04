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Female chronic social defeat stress (femCSDS) maps synaptic, bioenergetic and metabolic proteome remodeling in the nucleus accumbens (NAc)
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