eric h chang
Feinstein Institute for Medical Research
New York, United States
Specialty Chief Editor
Integrative Systems Neuroscience
University of Essex
Colchester, United Kingdom
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
Cold Spring Harbor Laboratory
Cold Spring Harbor, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
University of Caxias do Sul
Caxias do Sul, Brazil
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
UMR9197 Institut des Neurosciences Paris Saclay (Neuro-PSI)
Gif-sur-Yvette, France
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
Downstate Health Sciences University
Brooklyn, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
Allen Institute for Brain Science
Seattle, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
University of Colorado Denver
Denver, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
School of Advanced Sciences, VIT University
Chennai, India
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
New Jersey Institute of Technology
Newark, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
Indian Institute of Science (IISc)
Bangalore, India
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience
Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research
Orangeburg, United States
Associate Editor
Integrative Systems Neuroscience