Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
A cellular automaton model of osteogenic differentiation reveals identifiability limits of endpoint assays
in Multiscale Mechanistic Modeling
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Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Multiscale Mechanistic Modeling
General Commentary
Published on 30 Mar 2026
in Multiscale Mechanistic Modeling
Hypothesis and Theory
Published on 21 Oct 2025
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 21 May 2025
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 29 Aug 2024
in Multiscale Mechanistic Modeling
Perspective
Published on 17 Jul 2024
in Multiscale Mechanistic Modeling
Review
Published on 09 Apr 2024
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 15 Mar 2024
in Multiscale Mechanistic Modeling
Editorial
Published on 02 Feb 2024
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 13 Dec 2023
in Multiscale Mechanistic Modeling
Hypothesis and Theory
Published on 25 Jul 2023
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 05 Apr 2023
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 09 Mar 2023
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 03 Mar 2023
in Multiscale Mechanistic Modeling
Perspective
Published on 20 Feb 2023
in Multiscale Mechanistic Modeling
Review
Published on 10 Nov 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 02 Nov 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 28 Oct 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 13 Oct 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Review
Published on 06 Oct 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 03 Oct 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 03 Oct 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 09 Sep 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling
Original Research
Published on 17 Jun 2022
in Multiscale Mechanistic Modeling