shayn peirce-cottler
University of Virginia
Charlottesville, United States
Specialty Chief Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University of South Carolina
Columbia, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
College of Innovation & Technology, University of Michigan–Flint
Flint, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
Larner College of Medicine, University of Vermont
Burlington, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
Pázmány Péter Catholic University
Budapest, Hungary
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
Tulane University
New Orleans, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
National University of La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
National Institute of Genomic Medicine (INMEGEN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Multiscale Mechanistic Modeling