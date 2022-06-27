seik mansoor ali
Atomic Energy Regulatory Board
Mumbai, India
Community Reviewer
Combustion Technologies and Engines
Atomic Energy Regulatory Board
Mumbai, India
Community Reviewer
Combustion Technologies and Engines
Indian Institute of Technology Palakkad
Palakkad, India
Community Reviewer
Combustion Technologies and Engines
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
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Combustion Technologies and Engines
School of Chemical Engineering, College of Engineering, Yeungnam University
Gyeongsan, Republic of Korea
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Combustion Technologies and Engines
National Defense University
Istanbul, Türkiye
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Combustion Technologies and Engines
GMR Institute of Technology
Rajam, India
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Combustion Technologies and Engines
Prince Mohammad bin Fahd University
Khobar, Saudi Arabia
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Combustion Technologies and Engines
UPR3021 Institut de combustion, aérothermique,réactivité et environnement (ICARE)
Orléans, France
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Combustion Technologies and Engines
Cummins (United States)
Columbus, United States
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Combustion Technologies and Engines
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
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Combustion Technologies and Engines
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
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Combustion Technologies and Engines
Tongji University
Shanghai, China
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Combustion Technologies and Engines
Hunan University
Changsha, China
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Combustion Technologies and Engines
Peking University
Beijing, China
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Combustion Technologies and Engines
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
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Combustion Technologies and Engines
Faculty of Engineering & Technology, Jadavpur University
Kolkata, India
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Combustion Technologies and Engines