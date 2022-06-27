xianguo li
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
Combustion Technologies and Engines
Indian Institute of Technology
Hyderabad, India
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Lakehead University
Thunder Bay, Canada
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Hong Kong University of Science and Technology
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
National Institute of Technology, Tiruchirapalli
Tiruchirappalli, India
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering & Technology, Jadavpur University
Kolkata, India
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines
Zhongyuan University of Technology
Zhengzhou, China
Associate Editor
Combustion Technologies and Engines