bengt fadeel
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Field Chief Editor
Frontiers in Toxicology
Norwegian Institute of Public Health (NIPH)
Oslo, Norway
Specialty Chief Editor
Food and Nutritional Toxicology
Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, University of Porto
Matosinhos, Portugal
Specialty Chief Editor
Environmental Toxicology
Department of Clinical Pharmacology, Bispebjerg Hospital
Copenhagen, Denmark
Specialty Chief Editor
Clinical Toxicology
Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT)
Basel, Switzerland
Specialty Chief Editor
Neurotoxicology
Optentia, North West University
Vanderbijlpark, South Africa
Specialty Chief Editor
Nanotoxicology
National Institute of Environmental Health Sciences (NIH)
Durham, United States
Specialty Chief Editor
Neurotoxicology
Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve, Belgium
Specialty Chief Editor
Immunotoxicology
European Food Safety Authority (EFSA)
Parma, Italy
Specialty Chief Editor
Regulatory Toxicology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Occupational Toxicology
Lund University
Lund, Sweden
Specialty Chief Editor
In Vitro Toxicology
National Food Institute, Technical University of Denmark
Kgs Lyngby, Denmark
Specialty Chief Editor
Developmental and Reproductive Toxicology
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Computational Toxicology and Informatics
Norwegian Institute of Marine Research (IMR)
Bergen, Norway
Associate Editor
Food and Nutritional Toxicology
University of Port Harcourt
Port Harcourt, Nigeria
Associate Editor
Developmental and Reproductive Toxicology
NovaMechanics Ltd
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Computational Toxicology and Informatics