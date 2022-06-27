kim peder dalhoff
Department of Clinical Pharmacology, Bispebjerg Hospital
Copenhagen, Denmark
Specialty Chief Editor
Clinical Toxicology
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Clinical Toxicology
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Clinical Toxicology
Fernando Pessoa University
Porto, Portugal
Associate Editor
Clinical Toxicology
Bispebjerg Hospital
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Clinical Toxicology
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Clinical Toxicology
Université Toulouse III Paul Sabatier
Toulouse, France
Associate Editor
Clinical Toxicology
Tufts Medical Center
Boston, United States
Associate Editor
Clinical Toxicology
Western Health
Melbourne, Australia
Associate Editor
Clinical Toxicology
West China Hospital, Sichuan University
Chengdu, China
Associate Editor
Clinical Toxicology
Ion Ionescu de la Brad University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iași
Iași, Romania
Associate Editor
Clinical Toxicology
Air Force ROTC, University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Clinical Toxicology
NPIS Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Clinical Toxicology