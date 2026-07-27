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Systematic Review

Published on 24 Nov 2025

Endocrine disruption rewards: bisphenol-A-induced reproductive toxicity and the precision ameliorative potential of flavonoids in preclinical studies. A systematic review and meta-analysis

in Developmental and Reproductive Toxicology

  • Michael Ben Okon
  • Ilemobayo Victor Fasogbon
  • Dominic Swase
  • Reuben Samson Dangana
  • Wusa Makena
  • Vivian Onyinye Ojiakor
  • Ekom Monday Etukudo
  • Joan Chebet
  • Angela Mumbua Musyoka
  • Sandra Etumah Ifie
Frontiers in Toxicology
doi 10.3389/ftox.2025.1687862
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