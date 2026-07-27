Frontiers in Toxicology

Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
Sex-specific cardiac remodeling and metabolic reprogramming in IUGR F2 fetuses following glyphosate or glyphosate-based herbicide exposure
in Developmental and Reproductive Toxicology
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Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Editorial
Published on 16 Jul 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Editorial
Published on 14 Jul 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Perspective
Published on 09 Jul 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Study Protocol
Published on 03 Jun 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Review
Published on 17 Apr 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Brief Research Report
Published on 17 Mar 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 11 Feb 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Mini Review
Published on 09 Feb 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Review
Published on 03 Feb 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 15 Jan 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Review
Published on 12 Jan 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 08 Jan 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Review
Published on 05 Jan 2026
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 22 Dec 2025
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 24 Nov 2025
in Developmental and Reproductive Toxicology
Systematic Review
Published on 24 Nov 2025
in Developmental and Reproductive Toxicology
Systematic Review
Published on 19 Nov 2025
in Developmental and Reproductive Toxicology
Review
Published on 03 Oct 2025
in Developmental and Reproductive Toxicology
Original Research
Published on 29 Sep 2025
in Developmental and Reproductive Toxicology