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Original Research

Published on 16 Jul 2026

Chronic exposure to mining-contaminated borehole water impairs the entire male reproductive axis: partial mitigation by alpha-lipoic acid in Wistar rats

in Environmental Toxicology

  • Festus Toochukwu Okposhi
  • Collins Nduka Esomchi
  • Kenneth Tochukwu Onwe
  • Leslie Ogechi Onumajuru
  • Ernest Maduabuchi Omeje
  • Favour Chioma Onwumere
  • Precious Chidiogo Ugwu
  • Goodness Emmanuella Onukogu
  • Jennifer Obianuju Olisaeke
  • Chinwendu Princess Victor
Frontiers in Toxicology
doi 10.3389/ftox.2026.1899884
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