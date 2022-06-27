stina oredsson
Lund University
Lund, Sweden
Specialty Chief Editor
In Vitro Toxicology
Garrahan Hospital
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
In Vitro Toxicology
Instituto de Biologia e Tecnologia Experimental (iBET)
Oeiras, Portugal
Associate Editor
In Vitro Toxicology
PETA Science Consortium International e.V.
Stuttgart, Germany
Associate Editor
In Vitro Toxicology
Swiss 3R Competence Centre
Bern, Switzerland
Associate Editor
In Vitro Toxicology
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
In Vitro Toxicology
Uttaranchal University
Dehradun, India
Associate Editor
In Vitro Toxicology
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
In Vitro Toxicology
National Environmental Engineering Research Institute (CSIR)
Nagpur, India
Associate Editor
In Vitro Toxicology
National Institute of Health Sciences (NIHS)
Kawasaki, Japan
Associate Editor
In Vitro Toxicology
HU University of Applied Sciences Utrecht
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
In Vitro Toxicology
BASF (Germany)
Ludwigshafen am Rhein, Germany
Associate Editor
In Vitro Toxicology
Universitat de Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
In Vitro Toxicology
Ege University
Bornova, Türkiye
Associate Editor
In Vitro Toxicology
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
In Vitro Toxicology
Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
In Vitro Toxicology