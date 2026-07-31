Original Research
Published on 31 Jul 2026
From sebocytes to skin engineering human sebaceous organoids within a reconstructed dermal matrix
in Regulatory Toxicology
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Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Regulatory Toxicology
Review
Accepted on 28 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Policy Brief
Accepted on 14 Jul 2026
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Accepted on 09 Jul 2026
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Accepted on 29 Jun 2026
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Accepted on 26 Jun 2026
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Published on 10 Jun 2026
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Original Research
Published on 22 May 2026
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Methods
Published on 18 May 2026
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Opinion
Published on 15 May 2026
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Editorial
Published on 15 May 2026
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Policy and Practice Reviews
Published on 04 May 2026
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Published on 01 May 2026
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Original Research
Published on 21 Apr 2026
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Published on 21 Apr 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 24 Mar 2026
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Published on 20 Mar 2026
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Published on 04 Mar 2026
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Published on 02 Mar 2026
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Published on 15 Jan 2026
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Published on 15 Jan 2026
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Published on 17 Dec 2025
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Original Research
Published on 05 Nov 2025
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