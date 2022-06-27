george kass
European Food Safety Authority (EFSA)
Parma, Italy
Specialty Chief Editor
Regulatory Toxicology
United States Food and Drug Administration
Silver Spring, United States
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet (KI)
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Regulatory Toxicology
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (FHG)
Hannover, Germany
Associate Editor
Regulatory Toxicology
University of Basel
Basel, Switzerland
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Regulatory Toxicology
seh consulting + services
Paderborn, Germany
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Public Health England
London, United Kingdom
Associate Editor
Regulatory Toxicology
University of Zambia
Lusaka, Zambia
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Procter & Gamble (Belgium)
Strombeek-Bever, Belgium
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Penman Consulting
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Regulatory Toxicology
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Regulatory Toxicology
BASF (Germany)
Ludwigshafen am Rhein, Germany
Associate Editor
Regulatory Toxicology
Solstice Advanced Materials
Morris Plains, United States
Associate Editor
Regulatory Toxicology
University of Konstanz
Konstanz, Germany
Associate Editor
Regulatory Toxicology