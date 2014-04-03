jerzy kupiec-weglinski
Department of Surgery, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Transplantation
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Specialty Chief Editor
Transplantation Immunology
Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Charité Medical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Immunosuppression
School of Medicine, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Specialty Chief Editor
Vascularized Composite Allotransplantation
Langone Medical Center, New York University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Xenotransplantation
School of Medicine, Duke University
Durham, United States
Specialty Chief Editor
Abdominal Transplantation
The Scripps Research Institute
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Specialty Chief Editor
Cell and Stem Cell Transplantation
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Organ and Tissue Preservation
School of Medicine, Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Specialty Chief Editor
Thoracic Transplantation
Berlin Center for Advanced Therapies, Charité Medical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Cell and Stem Cell Transplantation
Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Bioengineering
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Bioengineering
Keck School of Medicine, University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Cell and Stem Cell Transplantation
Saint Joseph Hospital Medical Center Phoenix
Phoenix, United States
Associate Editor
Immunosuppression
National Medical Center
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Xenotransplantation