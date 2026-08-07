Review
Accepted on 07 Aug 2026
Reflections on Liver Transplantation: Emerging Research and Clinical Perspectives in 2025
in Abdominal Transplantation
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Abdominal Transplantation
Review
Published on 05 Aug 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Abdominal Transplantation
Case Report
Published on 03 Aug 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Abdominal Transplantation
Review
Published on 06 Jul 2026
in Abdominal Transplantation
Perspective
Published on 26 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Review
Published on 24 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Methods
Published on 22 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Case Report
Published on 17 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Case Report
Published on 03 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Abdominal Transplantation
Clinical Trial
Published on 29 May 2026
in Abdominal Transplantation
Review
Published on 28 May 2026
in Abdominal Transplantation
Mini Review
Published on 26 May 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Published on 25 May 2026
in Abdominal Transplantation
Editorial
Published on 25 May 2026
in Abdominal Transplantation
Systematic Review
Published on 22 May 2026
in Abdominal Transplantation
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Abdominal Transplantation