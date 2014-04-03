stuart knechtle
School of Medicine, Duke University
Durham, United States
Specialty Chief Editor
Abdominal Transplantation
Duke University
Durham, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Reina Sofia University Hospital
Cordoba, Spain
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
UCLA Health System
Los Angeles, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Faculty of Medicine, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Abdominal Transplantation
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Indiana University Hospital
Indianapolis, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Houston Methodist Hospital
Houston, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Rhode Island Hospital
Providence, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Rutgers Biomedical and Health Sciences, Rutgers, The State University of New Jersey
Newark, United States
Associate Editor
Abdominal Transplantation
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Abdominal Transplantation