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Original Research

Published on 16 Oct 2023

Renal function at 12 months of kidney transplantation comparing tacrolimus and mycophenolate with tacrolimus and mTORi in donors with different KDPI ranges. A multicenter cohort study using propensity scoring

in Immunosuppression

  • Arlisson Macedo Rodrigues
  • Mariana Tavares Tanno
  • Mariana Moraes Contti
  • Hong Si Nga
  • Mariana Farina Valiatti
  • Silvana Daher Costa
  • Tainá Veras de Sandes-Freitas
  • Ronaldo de Matos Esmeraldo
  • Camila Marinho Assunção
  • Juliana Bastos Campos Tassi
Frontiers in Transplantation
doi 10.3389/frtra.2023.1279940
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  • 2 citations