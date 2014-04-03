henrik petrowsky
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Organ and Tissue Preservation
Bon Secours Mercy Health
Toledo, United States
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation
Doshisha University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation
Department of Surgery, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation
Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation
Department of Surgery, Faculty of Medicine and Health Sciences, McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation
Division of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery and Transplantation, Faculty of Medicine, Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Organ and Tissue Preservation