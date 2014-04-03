varun puri
School of Medicine, Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Specialty Chief Editor
Thoracic Transplantation
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Thoracic Transplantation
University of Chicago Medicine
Chicago, United States
Associate Editor
Thoracic Transplantation
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Thoracic Transplantation
Washington University in St. Louis
St. Louis, United States
Associate Editor
Thoracic Transplantation
Department of Surgery - Cardiovascular/Thoracic, School of Medicine, The University of Alabama at Birmingham,
Birmingham. AL, United States
Associate Editor
Thoracic Transplantation
Essen University Hospital
Essen, Germany
Associate Editor
Thoracic Transplantation
University of Texas Health Science Center
Austin, United States
Associate Editor
Thoracic Transplantation
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Thoracic Transplantation
IRCCS Ca 'Granda Foundation Maggiore Policlinico Hospital
Milan, Italy
Associate Editor
Thoracic Transplantation
LMU Munich University Hospital
Munich, Germany
Associate Editor
Thoracic Transplantation
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Thoracic Transplantation
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Thoracic Transplantation
University of Pittsburgh Medical Center
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Thoracic Transplantation