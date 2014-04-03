dianne mckay
The Scripps Research Institute
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Relaxera GmbH & Co. KG
Bensheim, Germany
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Renal Surgery and Transplant, Austin Hospital
Heidelberg, Australia
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Cardiff and Vale University Health Board
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
Hospital Clinic of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
McGill University Health Centre
Montreal, Canada
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging
School of Medicine, Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Associate Editor
Tissue Injury, Repair, Inflammation and Aging