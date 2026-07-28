Review
Published on 28 Jul 2026
Graft quality assessment during machine perfusion in liver transplantation: a review of current evidence and emerging strategies
in Transplantation Immunology
- 416 views
Review
Published on 28 Jul 2026
in Transplantation Immunology
Brief Research Report
Published on 17 Jun 2026
in Transplantation Immunology
Perspective
Published on 10 Jun 2026
in Transplantation Immunology
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Transplantation Immunology
Opinion
Published on 13 May 2026
in Transplantation Immunology
Review
Published on 13 Apr 2026
in Transplantation Immunology
Review
Published on 19 Feb 2026
in Transplantation Immunology
Original Research
Published on 12 Feb 2026
in Transplantation Immunology
Mini Review
Published on 09 Feb 2026
in Transplantation Immunology
Review
Published on 15 Jan 2026
in Transplantation Immunology
Mini Review
Published on 09 Jan 2026
in Transplantation Immunology
Original Research
Published on 11 Dec 2025
in Transplantation Immunology
Brief Research Report
Published on 11 Dec 2025
in Transplantation Immunology
Original Research
Published on 14 Nov 2025
in Transplantation Immunology
Brief Research Report
Published on 29 Oct 2025
in Transplantation Immunology
Case Report
Published on 13 Oct 2025
in Transplantation Immunology
Review
Published on 26 Sep 2025
in Transplantation Immunology
Editorial
Published on 19 Sep 2025
in Transplantation Immunology
Mini Review
Published on 14 Aug 2025
in Transplantation Immunology
Original Research
Published on 23 Jun 2025
in Transplantation Immunology
Perspective
Published on 16 Jun 2025
in Transplantation Immunology
Perspective
Published on 11 Jun 2025
in Transplantation Immunology
Brief Research Report
Published on 10 Jun 2025
in Transplantation Immunology
Perspective
Published on 05 Jun 2025
in Transplantation Immunology