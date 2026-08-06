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Original Research

Published on 17 Jul 2026

Computational and experimental antibody affinity and diagnostic accuracy quantification of SARS-CoV-2 SD2 major disulfide loop analog

in Tropical Disease Epidemiology and Ecology

  • Brian Andrich L. Pollo
  • Glenmarie Angelica S. Perias
  • Riziel Hannah B. Aguimatang
  • Ayra Patrice N. Espiritu
  • Danica S. Ching
  • Maria Isabel C. Idolor
  • Ruby Anne N. King
  • Fresthel Monica M. Climacosa
  • Salvador Eugenio C. Caoili
Frontiers in Tropical Diseases
doi 10.3389/fitd.2026.1885784
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