emanuele nicastri
National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani (IRCCS)
Rome, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Tropical Diseases
Drexel University
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Major Tropical Diseases
University of South Florida
Tampa, United States
Specialty Chief Editor
Tropical Disease Epidemiology and Ecology
KEMRI Wellcome Trust Research Programme
Kilifi, Kenya
Specialty Chief Editor
Vaccines for Tropical Diseases
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Disease Prevention and Control Policy
Liverpool School of Tropical Medicine
Liverpool, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Antimicrobial Resistance
Facultad de Medicina, Fundacion Universitaria Autónoma de las Américas
Pereira, Colombia
Specialty Chief Editor
Emerging Tropical Diseases
Liverpool School of Tropical Medicine
Liverpool, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Neglected Tropical Diseases
International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE)
Nairobi, Kenya
Specialty Chief Editor
Vector Biology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Vector Biology
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Austral University of Chile
Valdivia, Chile
Associate Editor
Neglected Tropical Diseases
University of Abomey-Calavi
Abomey-Calavi, Benin
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Institute of Tropical Medicine Antwerp
Antwerp, Belgium
Associate Editor
Neglected Tropical Diseases