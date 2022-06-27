adam p roberts
Liverpool School of Tropical Medicine
Liverpool, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Antimicrobial Resistance
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Faculty of Veterinary Medicine, Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Department of Pathobiology, Ontario Veterinary College, University of Guelph
Ontario, Canada
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
University of Cape Coast
Cape Coast, Ghana
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Tribhuvan University
Kirtipur, Nepal
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Institute for Public Health, Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
South African Vaccination and Immunisation Centre, Sefako Makgatho Health Sciences University
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
King Khalid University
Abha, Saudi Arabia
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Health Agency of Cosenza
Cosenza, Italy
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
University of Zambia
Lusaka, Zambia
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
National University of Science and Technology
Bulawayo, Zimbabwe
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Institute for Infection and Immunity, St George's, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Clinic for Infectious Diseases and Microbiology, University Medical Center Schleswig-Holstein
Lübeck, Germany
Associate Editor
Antimicrobial Resistance
Rush Medical College, Rush University
Chicago, United States
Associate Editor
Antimicrobial Resistance