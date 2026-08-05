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Facultad de Medicina, Fundacion Universitaria Autónoma de las Américas
Pereira, Colombia
Specialty Chief Editor
Emerging Tropical Diseases
Faculty of Pharmacy, Al-Quds University
Jerusalem, Palestine
Associate Editor
Emerging Tropical Diseases
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Huanuco, Peru
Associate Editor
Emerging Tropical Diseases
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Emerging Tropical Diseases