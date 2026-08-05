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Original Research

Published on 07 Jan 2025

Absence of infection by Trichinella spp. (Nematoda: Trichinellidae) in free-living wild carnivores in Brazil

in Emerging Tropical Diseases

  • Lívia de Oliveira Andrade
  • Patricia Parreira Perin
  • Carmen Andrea Arias-Pacheco
  • Camilla de Souza Amorim
  • Fernanda Lefort
  • Fernanda Mara Aragão Macedo Pereira
  • Lauro Leite Soares-Neto
  • Antonio de Pádua Bordignon Fernandes
  • Wilson Junior Oliveira
  • Ricardo Shoiti Ichikawa
Frontiers in Tropical Diseases
doi 10.3389/fitd.2024.1501710
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