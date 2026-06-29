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Original Research

Published on 13 Jun 2024

Identification and characterization of new structural scaffolds modulating the activity of Mycobacterium tuberculosis dihydroneopterin aldolase (FolB) in vitro

in Major Tropical Diseases

  • Virginia Carla de Almeida Falcão
  • Alexia de Matos Czeczot
  • Mohammad Maqusood Alam
  • Kyu-Ho Paul Park
  • Jinyeong Heo
  • Minjeong Woo
  • Ana Micaela Camini
  • Luis Fernando Saraiva Macedo Timmers
  • David Shum
  • Marcia Alberton Perelló
Frontiers in Tropical Diseases
doi 10.3389/fitd.2024.1402321
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