eugenia lo
Drexel University
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Major Tropical Diseases
University of Abomey-Calavi
Abomey-Calavi, Benin
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Instituto Salud Global Barcelona (ISGlobal)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Baylor University
Waco, United States
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Oswaldo Cruz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Major Tropical Diseases
National Institute of Malaria Research (ICMR)
New Delhi, India
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Juiz de Fora Federal University
Juiz de Fora, Brazil
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Vector Control Research Centre (ICMR)
Puducherry, India
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)
Manaus, Brazil
Associate Editor
Major Tropical Diseases
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)
Manaus, Brazil
Associate Editor
Major Tropical Diseases
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Major Tropical Diseases
National Institute of Research in Tuberculosis (ICMR)
Chennai, India
Associate Editor
Major Tropical Diseases
Michigan Technological University
Houghton, United States
Associate Editor
Major Tropical Diseases