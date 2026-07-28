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Original Research

Published on 17 Jul 2026

Computational and experimental antibody affinity and diagnostic accuracy quantification of SARS-CoV-2 SD2 major disulfide loop analog

in Tropical Disease Epidemiology and Ecology

  • Brian Andrich L. Pollo
  • Glenmarie Angelica S. Perias
  • Riziel Hannah B. Aguimatang
  • Ayra Patrice N. Espiritu
  • Danica S. Ching
  • Maria Isabel C. Idolor
  • Ruby Anne N. King
  • Fresthel Monica M. Climacosa
  • Salvador Eugenio C. Caoili
Frontiers in Tropical Diseases
doi 10.3389/fitd.2026.1885784
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Original Research

Published on 05 Mar 2026

Community self-care, prevention practices, and treatment-seeking behaviors related to malaria: a qualitative study grounded in Orem’s self-care deficit theory in Malanje, Angola

in Tropical Disease Epidemiology and Ecology

  • Mateus Ferreira Alfredo Gonçalves
  • Maura Fernanda Inácio Romão Gonçalves
  • Juan Rafael Zerquera
  • Marcelo Lameira Diogo
  • Bernardo Nicodemos Chimbuco
  • Franco Cazembe Mufinda
  • Euclides Nenga Manuel Sacomboio
  • Eduardo Ekundi – Valentim
Frontiers in Tropical Diseases
doi 10.3389/fitd.2026.1739672
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