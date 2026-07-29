Original Research
Published on 29 Jul 2026
Molecular docking analysis and biochemical characterization of metabolic detoxification enzymes in adults of Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae) exposed to α-cypermethrin
in Vector Biology
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Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Vector Biology
Original Research
Published on 30 Jan 2026
in Vector Biology
Systematic Review
Published on 15 Dec 2025
in Vector Biology
Brief Research Report
Published on 30 May 2025
in Vector Biology
Review
Published on 22 Jul 2024
in Vector Biology
Editorial
Published on 05 Jul 2024
in Vector Biology
Brief Research Report
Published on 06 Jun 2024
in Vector Biology
Original Research
Published on 13 May 2024
in Vector Biology
Review
Published on 07 May 2024
in Vector Biology
Review
Published on 01 May 2024
in Vector Biology
Mini Review
Published on 28 Mar 2024
in Vector Biology
Mini Review
Published on 19 Mar 2024
in Vector Biology
Original Research
Published on 18 Mar 2024
in Vector Biology
Original Research
Published on 13 Mar 2024
in Vector Biology
Editorial
Published on 12 Mar 2024
in Vector Biology
Brief Research Report
Published on 13 Feb 2024
in Vector Biology
Original Research
Published on 05 Jan 2024
in Vector Biology
Review
Published on 08 Aug 2023
in Vector Biology
Opinion
Published on 28 Jul 2023
in Vector Biology
Original Research
Published on 16 May 2023
in Vector Biology
Original Research
Published on 14 Apr 2023
in Vector Biology
Original Research
Published on 21 Mar 2023
in Vector Biology
Original Research
Published on 09 Mar 2023
in Vector Biology
Original Research
Published on 24 Feb 2023
in Vector Biology