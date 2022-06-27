baldwyn torto
International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE)
Nairobi, Kenya
Specialty Chief Editor
Vector Biology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Vector Biology
Instituto Nacional de Saude Doutor Ricardo Jorge IP Centro de Estudos de Vetores e Doencas Infeciosas Doutor Francisco Cambournac
Palmela, Portugal
Associate Editor
Vector Biology
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Vector Biology
Institut Pasteur de Dakar
Dakar, Senegal
Associate Editor
Vector Biology
Institut Pasteur de Dakar
Dakar, Senegal
Associate Editor
Vector Biology
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Vector Biology
Faculty of Medicine and Pharmaceutical Science, University of Douala
Douala, Cameroon
Associate Editor
Vector Biology
Oswaldo Cruz Institute, Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Vector Biology
Centre for Research in Infectious Diseases (CRID)
Yaoundé, Cameroon
Associate Editor
Vector Biology
National Institute of Malaria Research (ICMR)
New Delhi, India
Associate Editor
Vector Biology
Acharya Narendra Dev College, University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Vector Biology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Vector Biology
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Vector Biology
Wellcome Trust (WT)
London, United Kingdom
Associate Editor
Vector Biology