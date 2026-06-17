Systematic Review
Published on 17 Jun 2026
The effects of locally administered aminophylline in patients undergoing ureteroscopic lithotripsy: a systematic review with exploratory meta-analysis
in Endourology
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Systematic Review
Published on 17 Jun 2026
in Endourology
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Endourology
Original Research
Published on 14 May 2026
in Endourology
Case Report
Published on 02 Apr 2026
in Endourology
Correction
Published on 26 Mar 2026
in Endourology
Review
Published on 13 Mar 2026
in Endourology
Original Research
Published on 10 Mar 2026
in Endourology
Original Research
Published on 06 Feb 2026
in Endourology
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in Endourology
Brief Research Report
Published on 14 Jan 2026
in Endourology
Clinical Trial
Published on 19 Dec 2025
in Endourology
Case Report
Published on 24 Oct 2025
in Endourology
Original Research
Published on 08 May 2025
in Endourology
Original Research
Published on 28 Mar 2025
in Endourology
Original Research
Published on 11 Feb 2025
in Endourology
Perspective
Published on 25 Jun 2024
in Endourology
Review
Published on 16 Jan 2024
in Endourology
Original Research
Published on 30 Aug 2023
in Endourology
Editorial
Published on 11 Jul 2023
in Endourology
Original Research
Published on 14 Mar 2023
in Endourology
Review
Published on 14 Mar 2023
in Endourology
Original Research
Published on 23 Jan 2023
in Endourology
Review
Published on 24 Nov 2022
in Endourology
Original Research
Published on 03 Nov 2022
in Endourology