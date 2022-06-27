vincent bird
College of Medicine, University of Florida
Gainesville, United States
Specialty Chief Editor
Endourology
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Endourology
Humanitas University
Rozzano, Italy
Associate Editor
Endourology
Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Endourology
St. John Hospital Emergency Clinic
Bucharest, Romania
Associate Editor
Endourology
Nagoya City University
Nagoya, Japan
Associate Editor
Endourology
Mercy University Hospital
Cork, Ireland
Associate Editor
Endourology
Mayo Clinic Arizona
Scottsdale, United States
Associate Editor
Endourology
Tallaght University Hospital
Dublin, Ireland
Associate Editor
Endourology
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Endourology
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
Trier, Germany
Associate Editor
Endourology
SH Ho Urology Centre, Department of Surgery, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Endourology
Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Endourology
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, United States
Associate Editor
Endourology
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Endourology
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Endourology