Original Research
Published on 15 Jul 2026
Efficacy and safety of an implantable tibial neuromodulation system for overactive bladder with urgency urinary incontinence: an open-label, single arm trial
in Female Urology
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Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Female Urology
Review
Published on 23 Jun 2026
in Female Urology
Systematic Review
Published on 04 Jun 2026
in Female Urology
Case Report
Published on 20 May 2026
in Female Urology
Original Research
Published on 06 Jan 2026
in Female Urology
Specialty Grand Challenge
Published on 12 Aug 2025
in Female Urology
Original Research
Published on 16 Apr 2025
in Female Urology
Mini Review
Published on 30 Oct 2024
in Female Urology
Brief Research Report
Published on 08 Jan 2024
in Female Urology
Systematic Review
Published on 12 Dec 2023
in Female Urology
Mini Review
Published on 08 Nov 2023
in Female Urology
Original Research
Published on 20 Sep 2023
in Female Urology
Original Research
Published on 11 Sep 2023
in Female Urology
Review
Published on 26 Jul 2023
in Female Urology
Review
Published on 11 Jul 2023
in Female Urology
Original Research
Published on 25 May 2023
in Female Urology
Brief Research Report
Published on 09 Jan 2023
in Female Urology
Original Research
Published on 05 Jan 2023
in Female Urology