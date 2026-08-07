Original Research
Published on 07 Aug 2026
Glucagon-like peptide-1 receptor agonist versus other anti-diabetic agents on patients with prostate cancer undergoing androgen-deprivation therapy
in Male Urology
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Male Urology
Case Report
Accepted on 06 Aug 2026
in Male Urology
Hypothesis and Theory
Accepted on 31 Jul 2026
in Male Urology
Original Research
Accepted on 08 Jul 2026
in Male Urology
Review
Published on 05 Jun 2026
in Male Urology
Case Report
Published on 29 Apr 2026
in Male Urology
Case Report
Published on 23 Apr 2026
in Male Urology
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Male Urology
Review
Published on 20 Mar 2026
in Male Urology
Case Report
Published on 18 Mar 2026
in Male Urology
Opinion
Published on 05 Mar 2026
in Male Urology
Editorial
Published on 29 Jan 2026
in Male Urology
Original Research
Published on 19 Jan 2026
in Male Urology
Correction
Published on 02 Jan 2026
in Male Urology
Systematic Review
Published on 12 Dec 2025
in Male Urology
Original Research
Published on 09 Dec 2025
in Male Urology
Brief Research Report
Published on 07 Nov 2025
in Male Urology
Review
Published on 13 Oct 2025
in Male Urology
Original Research
Published on 16 Sep 2025
in Male Urology
Case Report
Published on 11 Aug 2025
in Male Urology
Review
Published on 11 Jun 2025
in Male Urology
Original Research
Published on 25 Apr 2025
in Male Urology
Review
Published on 15 Jan 2025
in Male Urology
Opinion
Published on 07 Jan 2025
in Male Urology