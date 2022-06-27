giorgio ivan russo
Department of Urology, University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Male Urology
National Cancer Institute Bethesda
Bethesda, United States
Associate Editor
Male Urology
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Male Urology
Keck School of Medicine, University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Male Urology
Hisar Intercontinental Hospital
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Male Urology
University of Insubria
Varese, Italy
Associate Editor
Male Urology
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Male Urology
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Male Urology
Oriental Melaka Straits Medical Centre
Melaka, Malaysia
Associate Editor
Male Urology
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Male Urology
Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ)
Porto, Portugal
Associate Editor
Male Urology
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Male Urology
Faculty of Medicine, Sohag University
Sohag, Egypt
Associate Editor
Male Urology
Santi Paolo e Carlo Hospital
Milano, Italy
Associate Editor
Male Urology
University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany
Associate Editor
Male Urology
Marta Maria Nuremberg Hospital
Nuremberg, Germany
Associate Editor
Male Urology