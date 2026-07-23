Case Report
Accepted on 23 Jul 2026
Pseudo–Prune Belly Syndrome After Early Fetal Bladder Decompression: Implications for the Pathogenesis of Prune Belly Spectrum Disorders
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
- 206 views
Case Report
Accepted on 23 Jul 2026
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Case Report
Accepted on 10 Jun 2026
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 05 May 2026
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Case Report
Published on 23 Apr 2026
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 09 Dec 2025
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Brief Research Report
Published on 09 Sep 2025
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 16 Apr 2025
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 29 Nov 2024
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 16 Jul 2024
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Mini Review
Published on 03 Jul 2024
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 28 Feb 2024
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 24 Nov 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 31 Oct 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Mini Review
Published on 28 Sep 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Editorial
Published on 11 Sep 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Editorial
Published on 08 Sep 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Brief Research Report
Published on 10 Jul 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 07 Jul 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Review
Published on 19 Apr 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Mini Review
Published on 18 Apr 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 29 Mar 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Review
Published on 17 Mar 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Original Research
Published on 24 Feb 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology
Case Report
Published on 21 Feb 2023
in Pediatric, Adolescent and Developmental Urology