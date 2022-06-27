ketan k badani
Mount Sinai Health System
New York, United States
Specialty Chief Editor
Urologic Oncology
Loma Linda University
Loma Linda, United States
Associate Editor
Urologic Oncology
School of Medicine, Bahçeşehir University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Urologic Oncology
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Urologic Oncology
University of Foggia
Foggia, Italy
Associate Editor
Urologic Oncology
AdventHealth
Orlando, United States
Associate Editor
Urologic Oncology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Urologic Oncology
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Urologic Oncology
OLV Hospital
Aalst, Belgium
Associate Editor
Urologic Oncology
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, United States
Associate Editor
Urologic Oncology
Campus Bio-Medico University
Rome, Italy
Associate Editor
Urologic Oncology
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, United States
Associate Editor
Urologic Oncology
Servicio de Urología, Hospital Clínico San Carlos
Madrid, Spain
Associate Editor
Urologic Oncology
Faculty of Medicine, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Urologic Oncology
"Renato Dulbecco" University Hospital of Catanzaro
Catanzaro 88100, Italy
Associate Editor
Urologic Oncology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Urologic Oncology