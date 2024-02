Promuovere l'alfabetizzazione digitale tra i ricercatori attraverso i Research Topics

Partecipa al nostro workshop al Convegno delle Stelline 2024

Benvenuti a un workshop pensato da Frontiers per il Convegno delle Stelline, dedicato a esplorare le sfide e le opportunità che le biblioteche accademiche affrontano nell'era digitale. Col modificarsi delle abitudini e delle esigenze dei ricercatori nella loro ricerca di conoscenza e fonti attendibili, è fondamentale che le biblioteche accademiche trovino modi innovativi per supportare tali cambiamenti in modo efficace.

All’avanguardia nella scienza aperta

Frontiers è in prima linea nel movimento della scienza aperta, con un impegno costante nel rendere gli articoli accademici immediatamente e permanentemente accessibili a tutti. Sin dalla nostra fondazione, supportiamo i ricercatori di tutto il mondo ad accedere, condividere e utilizzare liberamente le scoperte più recenti nei loro campi.

Attraverso il nostro programma Research Topics e una piattaforma personalizzata, costruita intorno ai ricercatori, facilitiamo la collaborazione tra le comunità di ricerca, consentendo loro di comunicare il proprio lavoro in modo aperto ed efficiente.

Rafforzare il ruolo delle biblioteche accademiche

Questo workshop rappresenta un'opportunità unica per i bibliotecari accademici e Frontiers di incontrarsi ed esplorare strategie per migliorare l'impatto delle biblioteche nel mondo digitale. Approfondiremo i modi per aumentare il numero di lettori, migliorare la reperibilità e consentire ai ricercatori di accedere a dati di alta qualità orientandosi nel mare delle informazioni digitali.



Il programma del nostro workshop copre una serie di argomenti curati e le nostre discussioni saranno strutturate per fornire approfondimenti completi e strategie attuabili. Iscriviti al webinar ed esplora con noi questi temi cruciali per aprire la strada a un panorama accademico più informato e accessibile.

Esplora le nuove abitudini e preferenze dei ricercatori nella ricerca della conoscenza, nell'era digitale.

Scopri come l'impegno di Frontiers a favore della scienza aperta può portare benefici alle biblioteche accademiche e ai ricercatori.

Discuti le opportunità di collaborazione tra la tua istituzione e Frontiers per supportare meglio i ricercatori e promuovere i principi della scienza aperta.

Dettagli per la registrazione

Prenota oggi il tuo posto registrandoti online. Non perdere questa preziosa opportunità di collaborare con Frontiers e con altri bibliotecari accademici per dare forma al futuro dell'accesso alla conoscenza.

Quando? 21 marzo 2024 (14:00-15:00 CET)

Dove? Sala Solesin Palazzo Lombardia ingresso N4, Milano

Accordi trasparenti e collaborativi