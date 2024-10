Bibliosan partnership

The Italian consortium of Biomedical Research Libraries - Bibliosan - supports its researchers in making their research more widely available.



The framework agreement is effective from 1 January 2024 and runs until December 2026. As part of the agreement, researchers affiliated with participating Bibliosan members will have full access to Frontiers’ open science tools and infrastructure, including its collaborative peer-review platform, article and author impact metrics, and enhanced dissemination tools such as Loop. Bibliosan and its members will also benefit from Frontiers' transparent and comprehensive expense reporting.



This institutional partnership agreement means that eligible researchers associated with 51 of Bibliosan's member institutions may publish in any Frontiers journal with full or partial APcs coverage and a simplified process.

Why publish open access?

As one of the world's leading open access publishers, we believe in the transformative power of open science. Articles published with us are free and permanently accessible worldwide - so anyone can benefit from the discoveries, not just a selection of researchers.

Your article will be freely and permanently available immediately after publication, ensuring maximum reach, impact, and visibility.

More scientists can read the results of your research, including the wider public unable to access the information because they lack a subscription.

Open access improves the quality of your research through open, transparent, and reproducible practices made available to a global audience.

Are you eligible?

To be eligible under the partnership, you need to ensure:

corresponding author is affiliated with one of the Bibliosan's member institutions listed below.

the corresponding author uses their institutional email address.

For more information, contact Dr. Moreno Curti, IRCCS Policlinico San Matteo PAVIA, Coordinator Bibliosan (moreno.curti@bibliosan.it)

Which institutions are covered by this agreement?

Biblioteca INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (ex-ISPELS) - Roma

Biblioteca IRCCS Istituto di Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia - AUSL Reggio Emilia

Biblioteca IRCCS Associazione Oasi Maria SS. - Troina (Enna)

Biblioteca IRCCS Centro Cardiologico Monzino - Milano

Biblioteca IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture - Potenza

Biblioteca IRCCS Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori - Aviano (Pordenone)

Biblioteca IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" - Messina

Biblioteca IRCCS Centro San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli - Brescia

Biblioteca IRCCS Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia “Saverio de Bellis” - Castellana Grotte (Bari)

Biblioteca IRCCS Fondazione “Istituto Neurologico Casimiro Mondino” - Pavia

Biblioteca IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (Foggia)

Biblioteca IRCCS Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor - Milano

Biblioteca IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi - Milano

Biblioteca IRCCS Fondazione G.B. Bietti - Roma

Biblioteca IRCCS Fondazione Human Technopole - Milano

Biblioteca IRCCS Fondazione Istituto Auxologico Italiano - Milano

Biblioteca IRCCS Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli - Roma

Biblioteca IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione - Pavia

Biblioteca IRCCS Fondazione Santa Lucia - Roma

Biblioteca IRCCS Fondazione Stella Maris - Calambrone (Pisa)

Biblioteca IRCCS Istituto “Eugenio Medea”, Associazione “La Nostra Famiglia” - Bosisio Parini (Lecco)

Biblioteca IRCCS Istituto “Giannina Gaslini” - Genova

Biblioteca IRCCS Istituto Clinico Humanitas - Rozzano (Milano)

Biblioteca IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - AUSL Bologna

Biblioteca IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI) - Roma

Biblioteca IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - Milano

Biblioteca IRCCS Istituto Europeo di Oncologia - Milano

Biblioteca IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) - Palermo

Biblioteca IRCCS Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II - Ancona

Biblioteca IRCCS Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” - Milano

Biblioteca IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani - Roma

Biblioteca IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori - Milano

Biblioteca IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale” - Napoli

Biblioteca IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed - Pozzilli (Isernia)

Biblioteca IRCCS Istituto Oncologico Veneto - Padova

Biblioteca IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi - Milano

Biblioteca IRCCS Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori - Roma

Biblioteca IRCCS Istituto S.Maria e S.Gallicano - Roma

Biblioteca IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - Meldola (Forlì Cesena)

Biblioteca IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - Bari

Biblioteca IRCCS materno infantile "Burlo Garofolo" - Trieste

Biblioteca IRCCS Multimedica Holding Spa - Milano

Biblioteca IRCCS Ospedale Maggiore - Milano

Biblioteca IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

Biblioteca IRCCS Ospedale San Camillo - Venezia

Biblioteca IRCCS per l'Oncologia Ospedale Policlinico San Martino - Genova

Biblioteca IRCCS Policlinico San Donato - Milano

Biblioteca IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia

Biblioteca IRCCS Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar (Verona)

Biblioteca IRCCS San Raffaele Pisana - Roma

Biblioteca IRCCS SDN - Napoli

Biblioteca Istituto Superiore di Sanità - Roma

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana - Roma

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Portici (Napoli)

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Torino

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise - Campo Boario (Teramo)

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche - Perugia

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia - Brescia

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata - Foggia

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna - Sassari

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia - Palermo

Biblioteca Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Padova

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

IRCCS Istituto Ortopedico RIzzoli - Bologna

Ministero della Salute

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - Roma

Not an affiliated author?

