matjaz kuntner
National Institute of Biology (NIB)
Ljubljana, Slovenia
Field Chief Editor
Frontiers in Arachnid Science
Lewis & Clark College
Portland, United States
Specialty Chief Editor
Diversity, Conservation and Biogeography
University of New South Wales
Kensington, Australia
Specialty Chief Editor
Silk and Biomaterials
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Morphology, Systematics and Evolution
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Specialty Chief Editor
Microbiota, Vector Biology and Diseases
University of the Sunshine Coast
Maroochydore, Australia
Specialty Chief Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
University of Vienna
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Ecology and Behavior
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
Center for Scientific Research and Higher Education in Ensenada (CICESE)
Ensenada, Mexico
Associate Editor
Diversity, Conservation and Biogeography
Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (CONAHCYT)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Silk and Biomaterials
Çukurova University
Adana, Türkiye
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution
QIMR Berghofer Medical Research Institute, The University of Queensland
Herston, Australia
Associate Editor
Microbiota, Vector Biology and Diseases
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
Venoms, Toxinology and Biochemistry
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Silk and Biomaterials
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Diversity, Conservation and Biogeography
University of Idaho
Moscow, United States
Associate Editor
Morphology, Systematics and Evolution