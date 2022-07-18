joseph attias
University of Haifa
Haifa, Israel
Specialty Chief Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
MED-EL (Austria)
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
Cleveland Clinic Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
University of Freiburg
Freiburg, Germany
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
Rady Children's Hospital, University of California, San Diego
San Diego, United States
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
Bring About Medical Intelligence (Singapore)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
University of Freiburg Medical Center
Freiburg, Germany
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids
Catholic University of Córdoba
Córdoba, Argentina
Associate Editor
Clinical Research in Auditory Implants and Hearing Aids