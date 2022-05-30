markus hilpert
Columbia University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Air Quality and Health
Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO)
Oslo, Norway
Associate Editor
Air Quality and Health
Ball State University
Muncie, United States
Associate Editor
Air Quality and Health
Department of Environmental and Earth Sciences, School of Science, University of Milano-Bicocca
Milano, Italy
Associate Editor
Air Quality and Health
United States Environmental Protection Agency (EPA)
Washington, United States
Associate Editor
Air Quality and Health
China Medical University (Taiwan)
Taichung, Taiwan
Associate Editor
Air Quality and Health
Environmental Health Sciences and Research Bureau, HECS
Ottawa, ON, Canada
Associate Editor
Air Quality and Health
Department of Environmental and Earth Sciences, School of Science, University of Milano-Bicocca
Milano, Italy
Associate Editor
Air Quality and Health
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Associate Editor
Air Quality and Health
Istituto Superiore di Sanità
Rome, Italy
Associate Editor
Air Quality and Health