pam factor-litvak
Mailman School of Public Health, Columbia University
New York City, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Environmental Health
School of Public Health, Harvard University
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Housing Conditions and Public Health
Columbia University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Air Quality and Health
Columbia University
New York City, United States
Specialty Chief Editor
Air Quality and Health
NDRI USA, Inc.
Leawood, KS, United States
Specialty Chief Editor
Occupational Safety and Health Interventions
Sackler Faculty of Medicine, Faculty of Medical and Health Sciences, Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Specialty Chief Editor
Environmental Epidemiology
National Institute for Insurance against Accidents at Work (INAIL)
Rome, Italy
Associate Editor
Occupational Safety and Health Interventions
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Environmental Epidemiology
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Environmental Epidemiology
Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO)
Oslo, Norway
Associate Editor
Air Quality and Health
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Environmental Epidemiology
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Housing Conditions and Public Health
Ball State University
Muncie, United States
Associate Editor
Air Quality and Health
University Medical Centre, Johannes Gutenberg University Mainz
Mainz, Germany
Associate Editor
Environmental Epidemiology
Department of Environmental and Earth Sciences, School of Science, University of Milano-Bicocca
Milano, Italy
Associate Editor
Air Quality and Health
United States Environmental Protection Agency (EPA)
Washington, United States
Associate Editor
Air Quality and Health