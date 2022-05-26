stacy deruiter
Calvin University
Grand Rapids, United States
Specialty Chief Editor
Social Behavior and Communication
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Carleton University
Ottawa, Canada
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Brazil
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Vassar College
Poughkeepsie, United States
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Doshisha University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Georgetown University
Washington, United States
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo
Komaba, Japan
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Departemnet of Animal Science, Agriculture University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Social Behavior and Communication
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Social Behavior and Communication
University of São Paulo, Ribeirão Preto
Ribeirão Preto, Brazil
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Social Behavior and Communication
University of New Brunswick Fredericton
Fredericton, Canada
Associate Editor
Social Behavior and Communication
University of Costa Rica
San José, Costa Rica
Associate Editor
Social Behavior and Communication
Appalachian State University
Boone, United States
Associate Editor
Social Behavior and Communication